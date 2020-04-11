كريستيانو يتوشح بعلم دولتين ويوجه رسالة إلى العالم

2020/04/11 | 15:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه نجم نادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، رسالة للجماهير بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد.نشر رونالدو صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر، وهو يرتدي قناع عليه شعار إيطاليا، وصورة ثانية أيضاً وعليها قناع البرتغال.وكتب رونالدو على الصورة: “في هذه اللحظة الصعبة للغاية بالنسبة لعالمنا، من المهم أن نتحد وندعم بعضنا البعض، دعونا […]

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