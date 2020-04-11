خلية الازمة في كربلاء تعلن شفاء 60% من مصابي كورونا بالمحافظة

2020/04/11 | 15:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اعلنت خلية الازمة في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا في المحافظة الى 60‎%‎.وقال الناطق باسم الخلية محمد الوكيل، أن “نسبة الشفاء في المحافظة ارتفعت الى 60 ‎%‎ بالنسبة لعدد المصابين بعد أن أصبح عدد المتعافين 48 شخصا من اصل 79 اصابة بعموم المحافظة”.وأضاف الوكيل أن […]

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