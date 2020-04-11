تأكيد نيابي لتسريبات إصابة 25 جنديا أميركيا بكورونا في عين الأسد

2020/04/11 | 15:17 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم , السبت , إصابة جنود أميركا متواجدين في قاعدة عين الأسد بمحافظة الا...

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