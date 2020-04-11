2020/04/11 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

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المالية تدعو المعلمين والمدرسين المعيَّنين قبل 2020 لتزويد دوائر المحاسبة بصرفياتهم

يتبع.



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بغداد اليوم- الأنبار

كشفت خلية الأزمة في محافظة الأنبار، السبت (11 نيسان 2020)، عن مجموعة قرارات جديدة اتخذتها ضمن الإجراءات المتخذة للتصدي لتفشي فيروس كورونا في المحافظة، فيما أعلنت تمديد حظر التجوال الى الـ 18 من الشهر الجاري.

وقال بيان

بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي ، السبت (11 نيسان 2020)، عودة استئناف الرحلات الاستثنائية لنقل العراقيين العالقين في الخارج اعتباراً من مساء اليوم.

وقال لعيبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تنفيذا لقرار اللجنة ال

بغداد اليوم- بغداد

كشفت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت (11 نيسان 2020)، توقعاتها للحالة الجوية لهذا اليوم واليومين المقبلين.

ونشرت الهيأة جداول توضح حالة الطقس، جاء فيها، أن "الطقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائ

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