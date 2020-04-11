الكاظمي ووزير المالية يناقشان تشكيل الحكومة الجديدة

2020/04/11 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ناقش رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، السبت (11 نيسان 2020)، مع وزير المالية فؤاد حسين، تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال وزير المالية في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "التقيت اليوم السبت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وفي جلسة أخوية وصريحة ناقشنا خطوات تشكيل حكومته والتحديات التي يواجهها البلد".

واضاف: "أعربنا للكاظمي عن امنياتنا له بالنجاح في مهمته وتقديم كابينته الوزارية باسرع وقت ممكن".

ويوم الخميس الماضي، كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد اعتذار عدنان الزرفي عن التكليف.

عقب ذلك، تعهد الكاظمي بالعمل على "تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، تصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، ودفع عجلة الاقتصاد الى الأمام"، بحسب التغريدة التي نشرها على صفحته في موقع "تويتر".

وحضر مراسيم التكليف، عدد من رؤساء الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية، بدءاً من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، والقيادي بتحالف الفتح فالح الفياض، والقيادي بتحالف البناء خميس الخنجر، ورئيس المكتب السياسي للتيار الصدري نصار الربيعي، ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، وغيرهم.

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