2020/04/11 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نجم كرة السلة الإسباني باو غازول، أنه يسعى للتواجد ضمن صفوف منتخب بلاده للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو والتي تأجلت إلى صيف عام 2021.وإذا قدر له ذلك فستكون مشاركته الخامسة في الألعاب الأولمبية خلال مسيرته، علما أنه حاز الميدالية الفضية في النسخات الثلاث الأخيرة في بكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم اسباني يسعى للمشاركة في أولمبية خامسة بعمر الـ41) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم اسباني يسعى للمشاركة في أولمبية خامسة بعمر الـ41) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).