البصرة تسجّل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/11 | 15:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة الصحة في محافظة البصرة، اليوم السبت، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، فيما ارتفعت الحالات التراكمية، إلى 174 إصابة.وقالت الدائرة في بيان تلقته “يس عراق”، إن “الموقف المحدث لهذا اليوم، هو تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة البصرة”.وأضافت أن “عدد الحالات التي تماثلت للشفاء […]

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