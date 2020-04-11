2020/04/11 | 15:24 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة الصحة في محافظة البصرة، اليوم السبت، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، فيما ارتفعت الحالات التراكمية، إلى 174 إصابة.
وقالت الدائرة في بيان تلقته “يس عراق”، إن “الموقف المحدث لهذا اليوم، هو تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة البصرة”.
وأضافت أن “عدد الحالات التي تماثلت للشفاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تسجّل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت الدائرة في بيان تلقته “يس عراق”، إن “الموقف المحدث لهذا اليوم، هو تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة البصرة”.
وأضافت أن “عدد الحالات التي تماثلت للشفاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تسجّل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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