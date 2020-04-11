ارتفاع حالات الشفاء لمصابي كورونا في ديالى الى ١٠ حالات

2020/04/11 | 15:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى أعلنت حكومة ديالى المحلية، اليوم السبت، ارتفاع اجمالي الشفاء من فيروس كورونا الى 10 حالات.وقال مدير اعلام حكومة ديالى باسر بدر، إن “اجمالي حالات الشفاء التراكمي من فيروس كورونا في ديالى ارتفع الى 10 حالات، بعد وصول نتائج فحوصات اثنين من المصابين الى دائرة صحة ديالى ظهر اليوم وكانت سلبية”.وأضاف بدر، أن […]

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