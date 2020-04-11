الاعلام والاتصالات تطلق حملة لتعفير سبع مناطق سكنية في بغداد

2020/04/11 | 15:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم السبت، عن مواصلة تعفير المناطق السكنية في العاصمة بغداد، ضمن مساعيها في دعم الجهود الرامية لكبح جماح فيروس كورونا.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "الحملة مستمرة بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي وشركتي (ايرثلنك وسكوب سكاي)، وشملت سبع مناطق سكنية في العاصمة، فضلا عن عدد من الاسواق والمحلات التجارية".

وبينت أن "موظفي الهيئة وعناصر الحشد الشعبي قاموا بتعقيم وتعفير مناطق الحسينية، وحي النصر، والباوية، والساعدة، والعماري، وخان بني سعد، وشاعورة، وهي مناطق شعبية ذات كثافة سكانية عالية".

يذكر ان هيئة الاعلام والاتصالات ومنذ شهر شباط الماضي، سخرت امكانياتها في مجالي الاعلام والاتصالات لتوعية الناس وتثقيفهم بالخطر الذي يحمله وباء كورونا وطرق انتشاره وسبل مكافحته، كما نفذت عدد من عمليات التعفير للاحياء والمناطق السكنية لدعم المؤسسات الحكومية في الحد من انتشار الفيروس وتقييد حركة انتشاره.

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