2020/04/11 | 15:29 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: الكاظمي ووزير المالية يبحثان خطوات تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#عاجل: الكاظمي ووزير المالية يبحثان خطوات تشكيل الحكومة
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#عاجل: الكاظمي ووزير المالية يبحثان خطوات تشكيل الحكومة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: الكاظمي ووزير المالية يبحثان خطوات تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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