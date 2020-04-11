2020/04/11 | 15:29 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة البصرة للمربد: اليوم سيصل عدد الراقدين في فنادق المدينة الرياضية إلى 48 شخصاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 15:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة البصرة للمربد: اليوم سيصل عدد الراقدين في فنادق المدينة الرياضية إلى 48 شخصاً) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة البصرة للمربد: اليوم سيصل عدد الراقدين في فنادق المدينة الرياضية إلى 48 شخصاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).