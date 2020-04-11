عليوي: الكاظمي مطالب بتشكيل حكومة تلبي طموح المواطنين

2020/04/11 | 15:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب النائب عن تحالف سائرون، عباس عليوي، اليوم السبت، رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، بتشكيل حكومة تلبي طموح المواطنين.

وقال عليوي في تصريح صحفي إن "أهم مهام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هي اختيار حكومته بشكل علمي ودقيق وملبي لطموحات الشارع العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة".

وأضاف أن "من مهام الحكومة أيضا إيجاد مخرج حقيقي لكثير من الطاقات الشابة الموجودة واستثمار هذه الطاقات في التعيينات أو فتح استثمار للشركات الأجنبية من أجل تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة".

وأكد النائب أن "المهمة ليست سهلة أمام الحكومة المقبلة، وتحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل تجاوز الأزمة وتحقيق مطالب المتظاهرين"، مبيناً أن "المشاكل كثيرة وتحتاج الى استقرار سياسي واستقرار بحكومة المكلف".

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