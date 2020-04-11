2020/04/11 | 15:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة اقليم كوردستان تنفي علمها بتسليم معارض كوردي الى إيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة اقليم كوردستان تنفي علمها بتسليم معارض كوردي الى إيران) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة اقليم كوردستان تنفي علمها بتسليم معارض كوردي الى إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).