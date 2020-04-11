شفاء سبعة مصابين بكورونا في محافظتين عراقيتين

2020/04/11 | 15:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة البصرة، يوم السبت، عن تسجيل 5 حالات شفاء لمصابين بفيروس كورونا، في وقت سجلت فيه ديالى شفاء حالتين.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـشفق نيوز، أن "5 حالات مصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، فيما تم تسجيل تسع اصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 174 حالة".

وأضاف البيان أن "عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 77، فيما بلغ عدد الراقدين الذين يتلقون العلاج 82 شخصا"، مشيرا الى أن "عدد الوفيات بلغ 15 حالة".

وفي السياق، أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى عن "تماثل مريضين مصابين بفيروس كورونا للشفاء وتم اخراجهم الى منازلهم"، مشيرة إلى "تم استلام النتائج المتبقية من يوم امس الجمعة وظهرت جميعها سالبة".

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