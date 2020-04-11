وزارة المالية تصدر توجيهات إلى المعلمين والمدرسين المعيَّنين قبل 2020

2020/04/11 | 15:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعت وزارة المالية، اليوم السبت، المعلمين والمدرسين المعيَّنين قبل مطلع العام الجاري، لتزويد دوائر المحاسبة في بغداد والمحافظات بصرفياتهم، للنظر بها.وذكر بيان صادر عن الوزارة، أنها “تدعوالذين تم تعيينهم من المعلمين والمدرسين في وزارة التربية ومديريات التربية في بغداد والمحافظات قبل 31/ 12/ 2019 إلى تزويد دائرة المحاسبة بقوائم صرفياتهم بكتاب […]

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