كوريا الجنوبية تفرض حمل أساور إلكترونية لمنتهكي الحجر الصحي

2020/04/11 | 15:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم السبت، أنها ستفرض حمل الأساور الإلكترونية على منتهكي قواعد العزل الإلزامي لاحتواء تفشي فيروس كورونا بفعالية أكثر.وقال رئيس الوزراء جيونغ سيه غيون، خلال اجتماع في سيئول: “بعد تفكير عميق، قررت الحكومة أن تلزم من ينتهكون قواعد العزل الذاتي، بما يشمل الخروج دون إشعار وعدم الرد على الاتصالات الهاتفية، بوضع […]

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