بالصور..برهم صالح يخضع لفحص كورونا في سيطرة الصقور

2020/04/11 | 15:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: عاد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، من لقاء جمعه برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في الفلوجة بمحافظة الانبار.وأظهرت صور متداولة ان الموكب الرئاسي توقف في سيطرة الصقور في مدخل محافظة الانبار لغرض خضوع الرئيس لفحص الكشف عن فيروس كورونا.

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