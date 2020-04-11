تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد

2020/04/11 | 15:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر مسؤول في خلية الازمة، السبت، عن تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد، مبينا انه تم نقل المصابين الى مستشفى ابن الخطيب.

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