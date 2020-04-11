2020/04/11 | 15:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد النائب المستقل باسم خزعل، السبت، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لا يمتلك اي برنامج سياسي وحكومي لتشكيل حكومته الجديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الكاظمي لا يمتلك اي برنامج سياسي لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الكاظمي لا يمتلك اي برنامج سياسي لتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).