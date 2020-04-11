تقرير يحذر من خطر داهم يتربص بالعراق والعالم.. هذه تفاصيله

2020/04/11 | 15:48 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغدد..



سلط تقرير نشرته “مجموعة الأزمات” وهي فريق يضم أكثر من 100 من الصحفيين والدبلوماس...

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