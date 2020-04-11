القبض على أحد عناصر داعش المشاركين بمجزرة سبايكر في كركوك

2020/04/11 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أفاد مصدر أمني، من محافظة كركوك، السبت (11 نيسان 2020)، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على عنصر في داعش بكركوك، شارك بمجزرة سبايكر".

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللواء 61 التابع للفرقة الخاصة المسؤولة عن امن كركوك ألقت القبض على احد قيادي داعش والمشترك بجريمة سبايكر".

وأضاف، أن "القوه الخاصة ألقت القبض على المدعو (م،س،ع،) وهو احد قيادي داعش ومشارك في احداث سبايكر".

وأشار إلى أن "الداعشي يقود مجموعة من سبعة عناصر داخل محافظة كركوك وعليه امر قبض في مكافحة جرائم صلاح الدين".

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت قوة الصدمة في محافظة البصرة، السبت (11 نيسان 2020)، استمرارها بتطبيق إجراءات حظر التجوال في محافظة البصرة بشكل صارم ومشدد، حسب توجيهات خلية الأزمة.

وقال قائد القوة العميد علي مشاري لـ (بغداد اليوم)، إن "الصدمة تطب

بغداد اليوم- كركوك

أصدر قائد عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك اللواء الركن سعد حربية، السبت (11 نيسان 2020)، توضيحاً بشأن الاعتداء على امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة، مؤكداً القبض على الفاعلَين.

وقال حربية في مؤتمر صحفي، إن &quo

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، السبت (11 نيسان 2020)، السماح لاستئناف نشاط لجنة الرأي لحسم النزاعات العشائرية في المحافظة، بعد توقفه لثلاثة أسابيع بسبب فيروس كورونا.

وقال مدير إعلام الشرطة العميد نهاد المهداوي، في حديث لـ (بغداد الي

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