الرئيس التنفيذي لتويتر يتبرع بمليار دولار لجهود الإغاثة من كورونا

2020/04/11 | 16:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةتعهد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي بمليار دولار من حصته في شركة سكوير للمدفوعات، التي شارك في تأسيسها ويرأسها، للمساعدة في تمويل جهود الإغاثة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.وقال دورسي -في سلسلة تغريدات على تويتر- إن المبلغ يمثل نحو 28% من ثروته، وسيتبرع به لصندوق “ستارت سمول” الخيري، الذي أنشأه، والذي سيركز اهتمامه […]

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