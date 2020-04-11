نشاط بركاني قرب العاصمة الايسلندية قد يعطل الحياة “لقرون”

2020/04/11 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حذر علماء في أيسلندا من أن النشاط البركاني المتصاعد في شبه جزيرة ريكانيز القريبة من العاصمة ريكيافيك، قد يعطل الحياة هناك لقرون.ووفقما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن شبه الجزيرة التي تقع إلى الجنوب الغربي من ريكيافيك، لم تشهد أي ثوران بركاني منذ 800 عام.ويقول العلماء إن المعطيات المسجلة مؤخرا […]

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