بابل تمدد حظر التجوال لغاية 19 من الشهر الجاري

2020/04/11 | 16:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن محافظ بابل، حسن منديل، اليوم السبت، عن تمديد قرار حظر التجوال في المحافظة لغاية الـ19 من الشهر الجاري.وقال منديل في مؤتمر صحفي، حضرته "كلكامش برس" ان "المحافظة خالية من الإصابات بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي".وأضاف ان "حظر التجوال في المحافظة سيتم تمديده لغاية يوم 19 من الشهر الحالي"، مؤكدا ان "الحظر لمصلحة المواطنين وقد أسهم بتقليل أعداد الإصابات".وأكد المحافظ "اليوم ستخرج حالة بعد تعافيها وغداً ايضا تخرج حالة اخرى وتتبقى حالة واحدة تخضع للعلاج في المستشفى وتتلقى العلاج".وبين ان "الإجراءات التي اتخذتها المحافظة حققت نتائج إيجابية مقارنة بالمحافظات"، مشيرا الى "اننا نتابع ما يردنا من شكاوى المواطنين بشكل شخصي وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق من يتلاعب بأرواح الناس".

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