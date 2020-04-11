هولندا تسجل 132 وفاة جديدة بكورونا

2020/04/11 | 16:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الهولندية، اليوم السبت، عن تسجيل 132 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 2600، وعدد الإصابات يتجاوز 24 ألفا بعد تسجيل أكثر من 1300 حالة جديدة.

وذكر المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، في بيان، انه "تم تسجيل وفاة 132 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2643".

وأضاف البيان "بلغ العدد الكلي للإصابات 24413 بعد تأكيد إصابة 1316 شخصا بالفيروس".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و700 ألف إصابة، ونحو 103 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 377 ألفا.

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