مكتبه: الحلبوسي استقبل صالح في الفلوجة وبحثا ملف تشكيل الحكومة

2020/04/11 | 16:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع رئيس الجمهورية برهم صالح مجمل الاوضاع السياسية في البلد وملف تشكيل الحكومة.

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الحلبوسي استقبل في مقر إقامته بمدينة الفلوجة رئيس الجمهورية برهم صالح".

واضاف "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع في البلاد، وملف تشكيل الحكومة الجديدة، والتأكيد على ضرورة أن تتبنى الحكومة الخطوات الإصلاحية، وأن تضع برنامجا حكوميا واقعيا يلبي متطلبات المرحلة".

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