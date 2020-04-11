2020/04/11 | 16:32 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: إطلاق منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي جراء وباء كورونا

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#عاجل: إطلاق منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي جراء وباء كورونا وحظر التجوال

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