شاهد: الياسري “مستبشر” خلال تلخيص الوضع الوبائي ويرجح إعلان النجف أول محافظة خالية من الفيروس

2020/04/11 | 16:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بدا محافظ النجف لؤي الياسري مستبشرًا خلال تلخيصه الموقف الوبائي لهذا اليوم في المحافظة، وذلك بعد تسجيل اصابتين جديدتين فقط لملامسين.وقال الياسري في مقطع فيديو تابعته “يس عراق”، إن “الالتزام بالتحذيرات والحظر جيد جدًا وهذا ما بدا واضحا على النتائج بعد انخفاض اعداد المصابين المسجلين”، مرجحًا اعلان النجف أول محافظة خالية […]

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