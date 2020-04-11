الصحة العالمية تجدد تحذيراتها: كورونا يعود مجدداً لمتعافين

2020/04/11 | 16:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أنها تدرس تقارير تفيد بأن بعض مرضى وباء كورونا، جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى، بعد أن كانت سلبية وكانوا على وشك الخروج من المستشفيات.مسؤولون في كوريا الجنوبية قالوا أمس الجمعة ان “91 مريضا كان يعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد، ثبتت إيجابية تحاليلهم […]

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