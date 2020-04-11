أرامكو تقرر إعلان أسعار خام آيار يوم الاحد

2020/04/11 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت "رويترز" عن مصدر قوله إن أرامكو السعودية ستعلن أسعار خام أيار يوم أمس الأحد بعد أن أجلت النشر الرسمي لتلك الأسعار لحين التوصل لاتفاق عالمي بشأن خفض إنتاج النفط.

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