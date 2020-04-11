التعليم تصدر توضيحاً بشأن تخفيض الأجور الدراسية بنسبة 25%

2020/04/11 | 16:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأصدرت المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدنان العربي، اليوم السبت، توضيحاً بشأن تخفيض الأجور الدراسية لطلبة الجامعات.وقال العربي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "الوزارة قررت تخفيض الأقساط لطلبة الجامعات الحكومية بنسبة 25% للمجموع الكلي للأقساط، وليس للكورس الثاني فقط".وأكد أن "الوزارة أرسلت طلباً للجامعات الأهلية بتسديد أجور التدريسيين والموظفين".وأضاف أن "الوزارة طالبت الجامعات الأهلية بعقد اجتماع لتخفيض الأجور وسوف يتم استرجاع المبلغ حين عودة الدوام الرسمي للطلاب بعد تخفيض الأجور الدراسية".وبين العربي أنه "بالنسبة لطلبة الكليات الأهلية سيتم تحديد نسبة التخفيض قد يكون 25% أو أكثر من ذلك بعد الاجتماع المرتقب".من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي الدكتور فؤاد قاسم محمد إن "وزارة التعليم قررت تحديد الأجور الدراسية لطلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة 75% من الأجور الحالية المحددة للتخصصات الموجودة في دليل إجراءات شؤون الطلبة، وشمول الطلبة المنقولين من خارج العراق وفقاً لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الدولي".وأضاف ان "هذا الإجراء جاء بشكل استثنائي مراعاة لطبيعة الظروف البيئية والصحية"، مبينا ان "طلبة الماجستير والدكتوراه أيضا مشمولين بنسبة التخفيض وهي 25% التي أقرتها الوزارة".

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