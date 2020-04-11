2020/04/11 | 16:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دحض طبيب عراقي المقولة الشائعة التي تتحدث عن أن فيروس كورونا يصيب الرجال أكثر من النساء، وأعلن أن الإناث تعاني من الفيروس التاجي أكثر من الذكور....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيب عراقي يدحض شائعة هامة عن فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيب عراقي يدحض شائعة هامة عن فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).