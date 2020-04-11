اسبانيا تسجل أقل عدد وفيات يومي في 19 يوما

2020/04/11 | 16:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية قالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان، إن عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد انخفض لليوم الثالث على التوالي، السبت، بعد تسجيل 510 وفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهذا أقل عدد يومي للوفيات منذ 23 مارس.وأضافت الوزارة، أن عدد الوفيات الإجمالي زاد إلى 16353 من 15843 يوم الجمعة، بينما قفز عدد الإصابات المؤكدة إلى 161852 يوم السبت من 157022 يوم الجمعة.وعلى الرغم من أن إسبانيا لديها ثالث أكبر عدد من الوفيات في العالم بعد إيطاليا والولايات المتحدة، فإن عدد الوفيات اليومية ينخفض ​​منذ أن بلغ ذروته، في الثاني من أفريل، عندما لقي 950 شخصاً حتفهم، وفقاً لأرقام وزارة الصحة.وحتى ظهر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و712 ألفاً، توفي منهم أكثر من 103 آلاف، فيما تعافى ما يزيد على 388 ألفاً، حسب موقع “وورلدوميتير

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