2020/04/11 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، السبت (11 نيسان 2020)، مع رئيس الجمهورية برهم صالح، ملف تشكيل الحكومة الجديدة، في محل اقامة رئيس البرلمان بالفلوجة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي استقبل صالح في مقر إقامته بمدينة الفلوجة ، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع في البلاد، وملف تشكيل الحكومة الجديدة".

واضاف البيان أن "اللقاء أكد على ضرورة أن تتبنى الحكومة الخطوات الإصلاحية، وأن تضع برنامجا حكوميا واقعيا يلبي متطلبات المرحلة".

بغداد اليوم- بغداد

علق رياض المسعودي، النائب تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت (11 نيسان 2020)، على عدم ذكر رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، إجراء الانتخابات المبكرة في خطابه الأول، الموجه للشعب العراقي بعد تكليفه.

بغداد اليوم- بغداد

ناقش رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، السبت (11 نيسان 2020)، مع وزير المالية فؤاد حسين، تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال وزير المالية في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "التقيت اليوم السبت رئيس الوزراء المكلف مصطفى ال

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، طه أمين، السبت (11 نيسان 2020)، مطالب الكون الكردي من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال أمين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكرد ليس لديهم شروط معينة على رئيس الوزراء المكلف ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس الجمهورية في الفلوجة ويبحثان ملف تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس الجمهورية في الفلوجة ويبحثان ملف تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).