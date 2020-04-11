النزاهة النيابية: ننتظر انتهاء ازمة كورونا للكشف عن ملفات فساد كبرى

2020/04/11 | 16:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ انها ستفتح ﻣﻠﻔﺎت ﻓﺴﺎد ﻛﺒﺮى ﻣﺘﻮرط ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻛﺒﺎر بعد ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ.وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺒﺪ اﻻﻣﻴﺮ المياحي إنأﻫﻢ القوانين، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻟﻚ ﻫﺬا، واﻟﻜﺴﺐ … Readmore

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