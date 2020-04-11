بالتفاصيل ورابط التقديم..منحة الدعم الحكومي للعائلات المتضررة من حظر كورونا

2020/04/11 | 16:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، اطلاق الموقع الالكتروني للتقديم على منحة الدعم العاجل للعائلات المتضررة من الحظر الوقائي من انتشار وباء كورونا في العراق.وذكر بيان أطلعت عليه “يس عراق”، انه “تنفيذا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بتخصيص منحة مالية شهرية مؤقتة لمساعدة الأسر المتضررة من حظر التجوال المستحقة […]

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