التعليم تكرر تعليماتها بشأن أجور الدراسة: هذه نسب التخفيضات الاستثنائية

2020/04/11 | 16:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، توضيحاً بشأن تخفيض الأجور الدراسية لطلبة الجامعات والدراسات العليا في الجامعات الحكومية والخاصة.وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي في تصريحات تابعتها “يس عراق”، إن “الوزارة قررت تخفيض الأقساط لطلبة الجامعات الحكومية بنسبة 25 % للمجموع الكلي للأقساط، وليس للكورس الثاني فقط”، لافتاً إلى […]

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