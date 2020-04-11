بعد تسجيل عشرات الحالات.. خبراء منظمة الصحة يدرسون ظاهرة

2020/04/11 | 16:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر دواء مضاد للفيروسات تم تطويره لمكافحة الإيبولا نتائج أولى واعدة ضد فيروس كورونا بعد تجربة صغيرة، وفق صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وتحسن وضع أكثر من نصف مجموعة من المصابين بفيروس كورونا بعد تلقي دواء شركة Gilead التجريبي "ريمديسيفير" Remdesivir، وفق ما كشف الأطباء.

وتعد النتائج التي نشرتها مجلة "نيو إنغلاند" الطبية هي الأولى لاختبارات ريمديسيفير على المصابين بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن الدواء أظهر نتائج واعدة ضد الفيروسات التاجية الأخرى في الماضي وفي اختبارات المختبر ضد الفيروس الحالي، الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 100 ألف شخص.

وتقوم خمس دراسات كبيرة على الأقل باختبار ريمديسيفير، كما قدمته الشركة لأكثر من 1700 مريض على أساس حالات الطوارئ لكل حالة على حدة.

والنتائج التى نشرت الجمعة تخص مجموعة 53 من المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و 82 عاما والذين دخلوا المستشفى فى الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واليابان، وأعطي لهم العقار لمدة 10 أيام، وتطلبت حالة أربعة وثلاثون منهم أجهزة تنفس.

وأظهرت النتائج أنه بعد 18 يومًا في المتوسط، احتاج 36 مريضًا منهم، أو 68 في المئة، إلى دعم أقل من جهاز التنفس.



فيما تفاقمت حالة ثمانية آخرين.

وتوفي سبعة مرضى، جميعهم تقريبا فوق سن السبعين.



وأشار الأطباء إلى أن معدل الوفيات بنسبة 13 في المئة كان أقل مما رصد في بعض التقارير الأخرى.

وكان هناك 12 مريضا يعانون من مشاكل خطيرة ولكن لم يتضح ما إذا كان ذلك بسبب الدواء أو مرضهم.

وأشارت الصحيفة أنه من المتوقع أن تظهر نتائج دراسات أكثر صرامة بحلول نهاية هذا الشهر.

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