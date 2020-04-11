ترمب منتقدا السويد: لو طبقنا استراتيجيتها الصحية لفقدنا مليوني مواطن

2020/04/11 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن مشروع التباعد الاجتماعي الذكي سيطبق في البلاد بالتدريج بإشراف وزارة الصحة.

وأكد روحاني أن الخبراء والأطباء الإيرانيين استطاعوا أن يتعرفوا إلى حد كبير على سلوك فيروس كورونا وطرق مكافحته من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأخرى، وهذا أمر مهم للغاية، مشيرا الى أهمية ان يتلاءم مشروع التبادل الذكي مع الحياة التقليدية للإيرانيين.

وأشاد روحاني بعمل وزارة الصحة بوضع منظومة لتسمية المشاغل والأعمال التي يُعاد استئنافها معتبرا أن هذا الإجراء يطمئن إلى حد كبير بشأن الالتزام بالتعليمات الصحية لمواجهة كورونا.

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