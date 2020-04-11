الخبر السعيد يقترب.. عالِمة تكشف موعد طرح “لقاح كورونا”

2020/04/11 | 17:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة في الوقت الذي يتفشى فيه فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم، يتسابق العلماء للوصول إلى لقاح يهزم الوباء ويعيد الحياة إلى طبيعتها.وفي هذا الصدد، قالت عالمة في جامعة أوكسفورد البريطانية إن اللقاح قد يكون جاهزا بحلول شهر سبتمبر المقبل.وقالت البروفيسورة في علم اللقاحات سارة غيلبيرت، إنها “واثقة بنسبة 80 […]

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