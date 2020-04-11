إطلاق منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي جراء كورونا وحظر التجوال

2020/04/11 | 17:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم السبت، إطلاق منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي جراء وباء كورونا وحظر التجوال.وذكرت اللجنة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه ، أنه “تنفيذا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتأريخ 7-نيسان-2020، بتخصيص منحة مالية شهرية […]

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