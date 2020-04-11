بالصور.. توزيع مساعدات ومواد تعقيم بمخيمات دهوك

2020/04/11 | 17:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ واصلت منظمات خيرية، يوم السبت، عملية توزيع المواد المعقمة والمستلزمات الصحية في مخيمات النازحين بمحافظة دهوك، لمواجهة فيروس كورونا والتقليل من مخاطره.

وقال هيرش رشيد مسؤول منظمة (مند) للمساواة لشفق نيوز، ان منظمته وبالتعاون مع منظمة كوردس الخيرية اطلقتا حملة لتوزيع المستلزمات الصحية والمواد المعقمة على مخيمات النازحين في دهوك.

وأوضح أن الحملة استهدفت اكثر من (18) الف عائلة في ستة مخيمات للنازحين، مضيفا أن عملية تقديم المساعدات الصحية التي انطلقت قبل 15 يوما ستستمر لنهاية الاسبوع الجاري.

الجدير بالذكر ان عدد مخيمات النازحين واللاجئين في دهوك يصل الى 22 مخيما يسكن معظمها نازحون عراقيون من المحافظات التي تعرضت لهجوم تنظيم داعش على محافظة نينوى في عام 2014 وتعذر عليهم الرجوع الى مناطقهم لأسباب شتى، كما يسكن فيها لاجئون كورد من سوريا بسبب الاضطرابات في ذلك البلد.



واعلنت صحة محافظة دهوك خلو المخيمات من اصابات بفيروس كورونا.

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