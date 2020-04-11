بالصور.. الكوادر الصحية في كركوك تصنّع اقنعة متطورة لمواجهة كورونا

2020/04/11 | 17:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير مستشفى ازادي التعليمي في كركوك گيلان قادر، اليوم السبت، عن قيام مجموعة من الملاكات الصحية بتصنيع واقيات الوجه لحماية كوادر "الخط الاول" في مواجهة فيروس كورونا.وقال قادر في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مجموعة من الكوادر الصحية في مستشفى ازادي التعليمي قامت بتصنيع واقيات الوجه لحماية كوادر الخط الاول ضد فيروس كورونا".واضاف، ان "مجموعة من كوادر الانعاش الباطني والانعاش التنفسي قاموا بتصنيع هذه المواد وتوزيعها على الكوادر العاملة في ردهات المستشفى".

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