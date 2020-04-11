بالصور.. زوج حرق زوجته واحترق معها بالكرادة في بغداد والدفاع المدني يتدخل

2020/04/11 | 17:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف مصدر أمني، اليوم السبت، عن تفاصيل الحريق الذي اندلع في وقت سابق من اليوم في منطقة الكرادة وسط بغداد.وقال المصدر في حديث صحفي ان”الحريق اندلع بعد ان حاول الزوج حرق زوجته وبعدما منعته، اندلعت النيران في الشقة”.واضاف، ان”الحريق استخدم فيه مادة البانزين واسفر عن مصرع الزوج وزوجته، فيما تمكنت […]

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