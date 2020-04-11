مريض بالسرطان يشفى من كورونا في كردستان العراق

2020/04/11 | 17:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحة محافظة أربيل في كردستان العراق اليوم السبت، عن الشفاء التام لمريض بالسرطان من إصابته بفيروس كورونا المستجد....

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