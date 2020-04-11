جريمة غامضة في مدينة الكوت العراقية

2020/04/11 | 17:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية مكافحة إجرام شرطة محافظة واسط في العراق، السبت، عن جريمة قتل غامضة في مدينة الكوت....

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