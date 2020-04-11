مستشار حكومي يكشف سعر برميل النفط المقترح في موازنة 2020

2020/04/11 | 17:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، يوم السبت، عن التوجه إلى اعتماد سعر منخفض لبرميل النفط في الموازنة المالية للعام الجاري إثر تراجع الأسعار بفعل أزمة كورونا التي تجتاح العالم.

وقال صالح في تصريح خاص لشفق نيوز، إن "هناك مقترح لدى الحكومة باعتماد سعر محدد للبرميل النفط في الموازنة العامة، وهذا جاء بسبب عدم استقرار أسعار النفط واعتماد الموازنة الواردات النفطية".

وأضاف أنه "بحسب المقترح سيتم اعتماد سعر 30 دولاراً للبرميل الواحد كحد أدنى في الموازنة العامة لتسيير النفقات الطارئة كرواتب الموظفين والمتقاعدين وغيرها".

ولفت صالح، إلى أن "الأموال الأخرى من الواردات النفطية أي ما يزيد عن 30 دولارا للبرميل الواحد سيتم تخصيصها لتمويل المشاريع الاستثمارية وسد القروض الخارجية وغيرها".

وانهارت أسعار النفط مؤخرا إلى ما دون 30 دولارا للبرميل الواحد نتيجة أزمة جائحة كورونا التي تجتاح العالم، قبل أن ترتفع قليلا في الأيام القليلة الماضية.

وتتدارس دول في "أوبك+" ومنتجون آخرون خارجها إجراء خفض غير مسبوق للانتاج لعودة الاستقرار إلي الأسعار.

والعراق ثاني أكبر منتج للخام في "أوبك" وينتج ما يصل إلى 4.5 مليون برميل يوميا، ويعتمد على إيرادات بيع الخام لتمويل نحو 95 في المئة من نفقات الدولة.

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