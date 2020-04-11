شاهد: أرض يبدو الكون قربها “نسختين”.. ماذا تعرف عن أكبر مرآة طبيعية في العالم؟

2020/04/11 | 17:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سالار دي اويوني هي أكبر صحراء ملحية في العالم، و بالرغم من بساطة التعريف إلا أنها ليست صحراء عادية ، منذ أكثر من 40 ألف سنة كانت هذه المنطقة بحيرة عملاقة تنتمي لعصور ما قبل التاريخ، و جفت هذه البحيرة تدريجياً على مدار آلاف السنين مخلفة ملحها غير قابل للتبخير، و بذلك […]

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