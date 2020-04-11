2020/04/11 | 17:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، في مقر إقامته بمدينة الفلوجة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح.وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع في البلاد، وملف تشكيل الحكومة الجديدة، والتأكيد على ضرورة أن تتبنى الحكومة الخطوات الإصلاحية، وأن تضع برنامجا حكوميا واقعيا يلبي متطلبات المرحلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعيدًا عن “اللقاءات الرسمية”.. الحلبوسي يبحث ملف الحكومة الجديدة مع الرئيس صالح وسط “خضار الأشجار” في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعيدًا عن “اللقاءات الرسمية”.. الحلبوسي يبحث ملف الحكومة الجديدة مع الرئيس صالح وسط “خضار الأشجار” في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).