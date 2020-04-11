كنيسة القيامة في القدس تغلق ابوابها للمرة الاولى منذ 100عام

2020/04/11 | 17:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اغلقت كنيسة القيامة في مدينة القدس ابوابها امام الحجاج في حدث هو الأول من نوعه منذ 100 عام.واغلقت الكنيسة ابوابها، صباح امس الجمعة،بسبب فيروس كورونا المستجد، ولم تستقبل الحجاج المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح في الأراضي المقدسة.ويأتي إغلاق الكنيسة في وقت تحاول العائلات المسيحية التعايش مع الأمر والاحتفال في منازلها وفق الإمكانيات.[…]

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